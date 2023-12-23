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لبنان

مياه الأمطار أغرقت مدرسة... شاهدوا هذه الصورة

Lebanon 24
23-12-2023 | 07:02
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عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب كمية من المياه التي دخلت الى احدى المدارس إثر تشكل السيول جراء كثافة المتساقطات في عاليه.
 
 
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