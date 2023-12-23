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لبنان

حميه: تعزيل وتنظيف وتصحيح مجاري مياه الأنهر يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة

Lebanon 24
23-12-2023 | 07:07
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أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج ان "وزارة الطاقة والمياه ، ووفقاً للقانون رقم 221الصادر عام 2000 هي المعنية بتعزيل مجاري مياه الانهر وتصحيحها ، وقياس كمية سيلان المياه ، فذلك كله يقع ضمن نطاق صلاحياتها "، مشيراً في هذا السياق إلى أن "عدم تعزيل مجرى نهر بيروت  أدى بالامس إلى ارتفاع منسوب المياه، مما أعاد المياه إلى الكرنتينا"، وقال: "تواصلت مع رئيس الحكومة ومع وزير الطاقة ، والذي أبلغنا بانه تواصل مع البلديات للقيام بتعزيل مجاري الأنهر "، مضيفاً أنه " وعند تفقده لمجرى نهر بيروت اليوم تبين أن أحداً من الجهات المعنية لم تقم بتعزيله ،وذلك كي تخرج منه المياه بشكل انسيابي".
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وذكر بأن "الدولة اللبنانية قائمة على عدد من الوزارات، وإن لم تقم جميعها بواجباتها واولها وزارة الاشغال العامة والنقل ، فعندها لا يمكننا أن نفعل أي شيء" ، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، تقع صلاحيتها الإدارية على الاوتوسترادات الرئيسية".
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