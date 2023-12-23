19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حميه: تعزيل وتنظيف وتصحيح مجاري مياه الأنهر يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة
Lebanon 24
23-12-2023
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج ان "وزارة الطاقة والمياه ، ووفقاً للقانون رقم 221الصادر عام 2000 هي المعنية بتعزيل مجاري مياه الانهر وتصحيحها ، وقياس كمية سيلان المياه ، فذلك كله يقع ضمن نطاق صلاحياتها "، مشيراً في هذا السياق إلى أن "عدم تعزيل مجرى نهر بيروت أدى بالامس إلى ارتفاع منسوب المياه، مما أعاد المياه إلى الكرنتينا"، وقال: "تواصلت مع رئيس الحكومة ومع وزير الطاقة ، والذي أبلغنا بانه تواصل مع البلديات للقيام بتعزيل مجاري الأنهر "، مضيفاً أنه " وعند تفقده لمجرى نهر بيروت اليوم تبين أن أحداً من الجهات المعنية لم تقم بتعزيله ،وذلك كي تخرج منه المياه بشكل انسيابي".
Advertisement
وذكر بأن "الدولة اللبنانية قائمة على عدد من الوزارات، وإن لم تقم جميعها بواجباتها واولها وزارة الاشغال العامة والنقل ، فعندها لا يمكننا أن نفعل أي شيء" ، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، تقع صلاحيتها الإدارية على الاوتوسترادات الرئيسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
03:54 | 2023-12-23
23/12/2023 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
06:15 | 2023-12-23
23/12/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:25 | 2023-12-23
ميقاتي تفقد أعمال فتح الطرق: ما حصل سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية
05:00 | 2023-12-23
الافق المغلق.. من يتنازل لوقف الحرب؟
10:58 | 2023-12-23
الحجار: وضعنا آلية لتأمين كل ما يلزم لدعم أهلنا في مناطق الجنوب المستهدفة بالعدوان
10:45 | 2023-12-23
المطران ابراهيم وجه رسالة الميلاد: لا مكان عندنا للحقد أو الانتقام او الكراهية
10:24 | 2023-12-23
بالفيديو مواطن تركيّ يتعرّض للخطف في لبنان... هذا المبلغ سُرِقَ منه
10:21 | 2023-12-23
كلاس في وجدانية ميلادية: لا تكسر خاطرنا يا يسوع وأهلا بك في لبنان وبيروت
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 18:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 18:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 18:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24