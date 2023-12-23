حميه: تعزيل وتنظيف وتصحيح مجاري مياه الأنهر يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة

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أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز ضهر البيدر لجرف الثلوج ان "وزارة الطاقة والمياه ، ووفقاً للقانون رقم 221الصادر عام 2000 هي المعنية بتعزيل مجاري مياه الانهر وتصحيحها ، وقياس كمية سيلان المياه ، فذلك كله يقع ضمن نطاق صلاحياتها "، مشيراً في هذا السياق إلى أن "عدم تعزيل مجرى نهر بيروت أدى بالامس إلى ارتفاع منسوب المياه، مما أعاد المياه إلى الكرنتينا"، وقال: "تواصلت مع رئيس الحكومة ومع وزير الطاقة ، والذي أبلغنا بانه تواصل مع البلديات للقيام بتعزيل مجاري الأنهر "، مضيفاً أنه " وعند تفقده لمجرى نهر بيروت اليوم تبين أن أحداً من الجهات المعنية لم تقم بتعزيله ،وذلك كي تخرج منه المياه بشكل انسيابي".وذكر بأن "الدولة اللبنانية قائمة على عدد من الوزارات، وإن لم تقم جميعها بواجباتها واولها وزارة الاشغال العامة والنقل ، فعندها لا يمكننا أن نفعل أي شيء" ، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، تقع صلاحيتها الإدارية على الاوتوسترادات الرئيسية".