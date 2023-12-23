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لبنان

إطلاق نار يستهدف عيادة بيطريّة

Lebanon 24
23-12-2023 | 07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار ليل أمس، على عيادة بيطريّة، في محلة شارع المئتين - طرابلس.
 
واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
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