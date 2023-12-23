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لبنان

وزير الطاقة: لهذا السبب الطرقات "طافت"

Lebanon 24
23-12-2023 | 07:40
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قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إنّ "مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية، وبالتالي تحت عناية وزارة الاشغال، أما مجاري الانهر، فهي من مسؤولية وزارة الطاقة خصوصا بما يتعلّق بالمشاكل الطبيعية وليس النهر الذي فاض، ولكن هناك تعديات بالقرب منه الامر الذي نبهنا منه سابقا".
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وأضاف فياض للـ"ال بي سي"، أنّ "وزير الاشغال ليس على حقّ، وكمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة، وكل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية، ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها".
 
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