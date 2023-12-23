خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... متى ستصدر التعرفة الجديدة؟

أعلنت شركة كهرباء زحلة في بيان، انه بعد صدور التعرفة الكهربائية الجديدة من قبل كهرباء لبنان وسريان مفعولها القانوني، وابتداء من الشهر المقبل ستبدأ شركة كهرباء زحلة باعتماد التسعيرة المخفضة التزاما بقرار كهرباء لبنان واجراء مصالحات مالية مع المشتركين مع مفعول رجعي عن الاشهر السابقة التي يشملها قرار التخفيض.

Advertisement