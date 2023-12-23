مولوي: لتأمين سلامة المواطنين وإخلاء اي مبنى مُهدّد بالانهيار

Advertisement

طلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبدالله درويش تفقد المبنى الذي انهار جزء منه في منطقة زقاق البلاط والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة وفتح الطريق، وكذلك العمل على معالجة آثار العاصفة على الكورنيش في منطقة الروشة والطرقات المحاذية لنهر بيروت.هذا وأجرى الوزير مولوي اتصالات بالمحافظين والمسؤولين المعنيين التابعين للوزارة طالبا الكشف الفوري على الاضرار الناجمة عن العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان.وشدد مولوي على ضرورة تأمين سلامة المواطنين وإخلاء اي مبنى مهدد بالانهيار حفاظا على سلامة قاطنيه.