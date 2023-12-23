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لبنان

في عاصون... أطلق النار على إبن شقيقته

Lebanon 24
23-12-2023 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ خ.خ أطلق النار على إبن شقيقته ع.ب، في بلدة عاصون في الضنية، وأصابه بطلق ناريّ في ساقه، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.
 

وعُلم أنّ سبب الإشكال خلافات ماديّة بين خ.خ وع.ب.
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