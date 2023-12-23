في عاصون... أطلق النار على إبن شقيقته

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ خ.خ أطلق النار على إبن شقيقته ع.ب، في بلدة عاصون في الضنية، وأصابه بطلق ناريّ في ساقه، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.



وعُلم أنّ سبب الإشكال خلافات ماديّة بين خ.خ وع.ب.