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لبنان

حميه: مطار رفيق الحريري يستحق التكامل بين جميع المعنيين

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:15
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 كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه عبر منصة "اكس":

"مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت الذي يستقبل هذا الشهر حوالي ٣٠٠ الف مسافر ، يستحق التكامل بين جميع المعنيين، فلا يمكن للكهرباء أن تبقى على عاتق مولداته لمدة ٤٨ ساعة بعد انقطاع الكهرباء عنه ! وكذلك بالنسبة لصيانة منشآته ومبانيه والتي تقع على عاتق شركة MEAS المكلفة قانوناً وفقاً لعقد موقع معها من العام ١٩٩٨ لقيامها بذلك ، وكذلك في ما يتعلق بالأمور المالية المرتكزة على قوانين نافذة ، فلا يمكن التباطؤ بها ، هذا فضلاً عن ضرورة زيادة عديد بعض الأجهزة الأمنية العاملة فيه، نظراً لدورها الهام والأساسي في التخفيف من الازدحام فيه".
 
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