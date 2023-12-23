حميه: مطار رفيق الحريري يستحق التكامل بين جميع المعنيين

كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه عبر منصة "اكس":



"مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت الذي يستقبل هذا الشهر حوالي ٣٠٠ الف مسافر ، يستحق التكامل بين جميع المعنيين، فلا يمكن للكهرباء أن تبقى على عاتق مولداته لمدة ٤٨ ساعة بعد انقطاع الكهرباء عنه ! وكذلك بالنسبة لصيانة منشآته ومبانيه والتي تقع على عاتق شركة MEAS المكلفة قانوناً وفقاً لعقد موقع معها من العام ١٩٩٨ لقيامها بذلك ، وكذلك في ما يتعلق بالأمور المالية المرتكزة على قوانين نافذة ، فلا يمكن التباطؤ بها ، هذا فضلاً عن ضرورة زيادة عديد بعض الأجهزة الأمنية العاملة فيه، نظراً لدورها الهام والأساسي في التخفيف من الازدحام فيه".

مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت الذي يستقبل هذا الشهر حوالي ٣٠٠ الف مسافر ، يستحق التكامل بين جميع المعنيين، فلا يمكن للكهرباء أن تبقى على عاتق مولداته لمدة ٤٨ ساعة متواصلة بعد انقطاع الكهرباء عنه ! وكذلك بالنسبة لصيانة منشآته ومبانيه والتي تقع على عاتق شركة MEAS المكلفة قانوناً… pic.twitter.com/RyQ3Eatr66 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 23, 2023 Advertisement