سقوط قذيفة قرب مركز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط قذيفة أطلقها العدوّ الإسرائيليّ، قرب مركز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، في جنوب شرق بلدة ميس الجبل.

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