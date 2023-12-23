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لبنان

سقوط قذيفة قرب مركز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط قذيفة أطلقها العدوّ الإسرائيليّ، قرب مركز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، في جنوب شرق بلدة ميس الجبل.
 
 
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قذيفة

ميس الجبل

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