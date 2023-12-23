ميقاتي تفقد أعمال فتح الطرق: ما حصل سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية

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تفقّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم اعمال فتح الطرق التي اقفلتها السيول والاتربة بفعل العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان ، لا سيما في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت.رافق رئيس الحكومة في الجولة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي شرح له الاسباب التي ادت الى فيضان نهر بيروت والمعالجات الطارئة التي اتخذت والاجراءات التي سوف تستكمل بعد انحسار العاصفة منعا لتجددها.وفي خلال الجولة أكد رئيس الحكومة ان ما حصل سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين.وجدد توجيه التحية الى عناصر الدفاع المدني واطفائية بيروت على الجهود التي بذلوها من أجل انقاذ المواطنين الذين حاصرتهم السيول وفتح الطرق وعلى عمليات الانقاذ الطارئة التي قاموا بها.