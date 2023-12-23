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لبنان

كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:24
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‏يتحدَّث الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله يوم الأربعاء 3-1-2024، عند الساعة السادسة مساء، في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه "الحزب"، في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.
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