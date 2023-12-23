صدور الحكم في جريمة قتل زياد حسون... على ماذا ينصّ؟

Advertisement

اصدرت محكمة الجنايات في بيروت، والمؤلفة من القاضيات: زلفا الحسن رئيسة مكلفة، ولمى ايوب مستشارة، وفاطمة ماجد مستشارة مكلفة، حكمها في جريمة مقتل زياد احمد حسون في محلة ابي سمراء في طرابلس.وقضى الحكم المؤلف من ستين صفحة، والصادر بالاكثرية لوجود مخالفة للقاضي ايوب، بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وجاهياً بالمتهم الموقوف عبد الهادي حسون سنداً للمادة 548 عقوبات، وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته لمدة ثماني سنوات وجاهياً بالمتهمين ريان حسون ووائل عوض.كما قضى الحكم بإلزام المتهمين الثلاثة بالتكافل والتضامن في ما بينهم بأن يدفعوا لورثة المرحوم زياد احمد حسون مبلغ خمسماية الف دولار اميركي، ومبلغ مائتي الف دولار اميركي للمدعي زياد حسون او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المتداول بتاريخ الدفع الفعلي.