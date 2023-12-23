19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صدور الحكم في جريمة قتل زياد حسون... على ماذا ينصّ؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-12-2023
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
اصدرت محكمة الجنايات في بيروت، والمؤلفة من القاضيات: زلفا الحسن رئيسة مكلفة، ولمى ايوب مستشارة، وفاطمة ماجد مستشارة مكلفة، حكمها في جريمة مقتل زياد احمد حسون في محلة ابي سمراء في طرابلس.
وقضى الحكم المؤلف من ستين صفحة، والصادر بالاكثرية لوجود مخالفة للقاضي ايوب، بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وجاهياً بالمتهم الموقوف عبد الهادي حسون سنداً للمادة 548 عقوبات، وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقته لمدة ثماني سنوات وجاهياً بالمتهمين ريان حسون ووائل عوض.
Advertisement
كما قضى الحكم بإلزام المتهمين الثلاثة بالتكافل والتضامن في ما بينهم بأن يدفعوا لورثة المرحوم زياد احمد حسون مبلغ خمسماية الف دولار اميركي، ومبلغ مائتي الف دولار اميركي للمدعي زياد حسون او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المتداول بتاريخ الدفع الفعلي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
03:54 | 2023-12-23
23/12/2023 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
06:15 | 2023-12-23
23/12/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:25 | 2023-12-23
ميقاتي تفقد أعمال فتح الطرق: ما حصل سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية
05:00 | 2023-12-23
الافق المغلق.. من يتنازل لوقف الحرب؟
10:58 | 2023-12-23
الحجار: وضعنا آلية لتأمين كل ما يلزم لدعم أهلنا في مناطق الجنوب المستهدفة بالعدوان
10:45 | 2023-12-23
المطران ابراهيم وجه رسالة الميلاد: لا مكان عندنا للحقد أو الانتقام او الكراهية
10:24 | 2023-12-23
بالفيديو مواطن تركيّ يتعرّض للخطف في لبنان... هذا المبلغ سُرِقَ منه
10:21 | 2023-12-23
كلاس في وجدانية ميلادية: لا تكسر خاطرنا يا يسوع وأهلا بك في لبنان وبيروت
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 18:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 18:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 18:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24