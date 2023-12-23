بلدة تشهد إطلاق نار كثيف... ماذا يجري فيها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق نار كثيف في بلدة مشحا العكاريّة.

وقد سُمع إطلاق النار في البلدات المجاورة.

وعُلم أنّ الرصاص أُطلق خلال زفاف أحد أبناء البلدة.