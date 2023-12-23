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لبنان

بلدة تشهد إطلاق نار كثيف... ماذا يجري فيها؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 10:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق نار كثيف في بلدة مشحا العكاريّة.
 
وقد سُمع إطلاق النار في البلدات المجاورة.
 
وعُلم أنّ الرصاص أُطلق خلال زفاف أحد أبناء البلدة.
 
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إطلاق نار

مشحا

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