كلاس في وجدانية ميلادية: لا تكسر خاطرنا يا يسوع وأهلا بك في لبنان وبيروت

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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، عبر منصة"اكس" وجدانية ميلادية:لا تكسر خاطرنا يا يسوع ..!1- لا تكسر خاطر بيروت يا يسوع- أهلا بك يا يسوعفي لبنان و بيروت أهلا.هلا علمت ان أم الشرائعوجوهرة الدنيا وآية البدائعقد أضحت دمارا وقحلا!؟اهلا بك وبنجوم الفلكوبكل فقير وأمير وملكوبحملة اللبان والهدايافي بقايا بيروتنا المنكوبةالمهجورة من البرايا..!دروب بيروتنا المصلوبةبيروتنا الركامبيروتنا المنذورة للحببيروتنا الموقوفة للربالدامعة على مركعة الخشبأمست ضحية للجشعومدمعة للوجعومقتلة للسلامعلى جلجثة الآلامكلما الليل حل والصبح طلوالغيم إنقشع..!2- بيروتنا المحبوبةبروحها المسلوبةغدرتها الأزمان يا يسوع طعنتها الأياموإغتالها القدر بغفلة الأحلام...!بيروتنا اليوم بلا عيدفجرتها الأحقادوالصدور الغضوبةوعيون الحسادبيروتنا يا يسوع مغلوبة..!بيروتنا رزنامة أوراقها جرداءأشجارها، أشواك صحراءرجوناك يا يسوع صدق:بيروت التي كانت لا تنام من بهرجة النوروصخبات الزهو والرقص والحبورأمست مدينة لا تنام من شدة الوجعوعصفات الجوروفجعات الطمع وولائم الحقد الجشع..!بيروت مدينة المنائرأضحت أزقة للصغائروشوارع للكبائرأشجارها أوكار للغربانما بقي فيها إنسان سعيدولا عصفور غريدبيروتنا مدينة بلا عيدوتاريخ بلا يوم مجيد.!3- بيروت يا يسوع ليس للميلاد فيها رهجةليس للعيد مع الدمار بهجة..!بيروت صارت عاصمة للأنواءبيروت أمست مدينة بلا أضواءبيروت أضحت منسكة للرجاءبيروت تعاتب قدرها العجيببيروتنا تبكي جمالهابيروت تنعي أهلهابيوتها مناحة للنحيببيروت تئن تصرخ تبكيتصفن تعتب تصرخ تغضبتستنجد تستغيثوما من مجيب..!4- أهلا بك يا يسوع في قلوبنا..!بيروتنا بلا شوارعبيروتنا بلا ساحاتساحاتنا بلا أولادأولادنا بلا لعبوالعيد جرحة قصب..!بيروت صارت لك مغارةمجوسها حفاياشطآنها بلا منارةبحرها بلا سمكسماؤها بلا نجومبيروت مدار الفلكرعيانها بلا هدايابيروتنا أمست بقايابيروتنا يا يسوع ثكلىإنزل اليهاطيب خاطرهاأسرع أليهاباركها قل لها:"يا طاليثا قومي ".!5- قل لي يا يسوع:كيف تكون لنا أفراح؟!كيف يكون لنا سرور؟!كيف تلتئم الجراحوبعض بيروت مدمروكل تاريخنا محروق مجمرو الضحايا ملء القبور؟!قل لي يا يسوع قل:كيف يكون لنا عيدوليس في بيروت بسمةوليس في القلب ضحكة!؟كيف يكون عيدوبيروت لم تشف بعدبيروتنا لم تولد من جديد؟!لا تكسر خاطر بيروت يا يسوع ..!قلوبنا تيبستأمالنا تحجرتأفكارنا تصخرتأجبر بخاطر الشهداءكرمى لعين السماءلا تنس أهل الضحاياوكل الأنام والبراياتذكر من اهتدى بنجمك منارةومن إقتدى بفقركوبنى لك في قلبه مغارة.!بحق ميلادك يا يسوع ..!"