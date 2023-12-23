Advertisement

لبنان

إطلاق نار كثيف في منطقة البداوي لهذا السبب!

Lebanon 24
23-12-2023 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1144588-638389540014477730.jpg
Doc-P-1144588-638389540014477730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه سمع صوت اطلاق نار كثيف في منطقة البداوي وجوارها.
 
وتبين لاحقاً ان الرصاص ناتج عن مناسبة عقد قران لاحد ابناء المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. اطلاق نار على أحد المحال التجارية
lebanon 24
23/12/2023 19:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. اشكال عائلي يتطور الى اطلاق نار
lebanon 24
23/12/2023 19:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"الآن وقت القرار والاستجابة واجب أخلاقي".. الأبيض: لوقف فوري لاطلاق النار في غزة
lebanon 24
23/12/2023 19:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال واطلاق نار.. هذا ما حصل في سوق النحاسين بطرابلس
lebanon 24
23/12/2023 19:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق

نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2023-12-23
11:55 | 2023-12-23
10:58 | 2023-12-23
10:45 | 2023-12-23
10:24 | 2023-12-23
10:21 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24