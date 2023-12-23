والد طليقته أطلق النار عليه.. هذا ما حصل في الميناء!



أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ص.ط" اطلق النار من مسدس حربي بإتجاه "المدعو "ا.ل" في محلة شارع بور سعيد في مدينة الميناء واصابه بطلقات نارية في قدميه، ليفر بعدها الى جهه مجهولة.



وتمّ نقل الجريح الى المستشفى للعلاج، فيما عرف ان مطلق النار هو والد طليقة الجريح و الاسباب عائلية.

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