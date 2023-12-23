طعنوه مرات عدّة بالقرب من المقابر في هذه المنطقة.. وفرّوا!

اقدم مجهولون على إستدراج المدعو "ع.خ" وطعنه مرات عدة بالقرب من مقابر باب الرمل في طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة.



وبحسب ما افادت ان الاعتداء على المذكور جاء نتيجة خلافات عائلية سابقة.











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