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لبنان

"المقال غير صحيح"... نتنياهو ينفي أن بايدن أقنعه بعدم مهاجمة لبنان

Lebanon 24
23-12-2023 | 13:39
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نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقنعه بعدم مهاجمة "حزب الله"، مؤكدا أنه قرر تحقيق النصر في الجنوب أولا.
وعلى خلفية تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي أقنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تنفيذ هجوم استباقي ضد "حزب الله" في بداية الحرب، قال مكتب نتنياهو: "المقال غير صحيح"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
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وأضاف المكتب: "بالفعل في اليوم الأول من الحرب قرر رئيس الوزراء أن إسرائيل ستعمل أولا لتحقيق نصر حاسم في الجنوب، مع الردع بحزم في الشمال"، وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن هذه السياسة تبنتها الحكومة.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد "حزب الله" محذرا من مغبة إثارة حرب إقليمية واسعة.
وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تلقت أول إشارة إلى خطط إسرائيل المقترحة لتوجيه ضربة استباقية صباح يوم 11 تشرين الاول حوالي الساعة 6:30 صباحا في واشنطن.
وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون البيت الأبيض أنهم يعتقدون أن "حزب الله" كان يخطط لشن هجوم، وقال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل تعلم أنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها، وطلبوا الدعم الأميركي.
وبحسب تقرير الصحيفة الأميركية، استغرق الأمر حوالي ست ساعات من المكالمات والاجتماعات المتبادلة قبل أن يوافق المسؤولون الإسرائيليون على التراجع، حيث أصرت الولايات المتحدة على أن المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى هجوم وشيك لـ "حزب الله".
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون سابقون إنه بعد الحصول على رد من بايدن، قرر نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي عدم المضي قدما في الضربة الكبرى. (RT)

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