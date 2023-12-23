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لبنان

إطلاق نار في التبانة.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 15:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية من نوع "سويت" أطلقوا النار في الهواء في منطقة التبانة- سوق القمح من دون وقوع اصابات او معرفة سبب اطلاق النار.

ويفروا بعدها الى جهة مجهولة.
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