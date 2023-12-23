إطلاق نار في التبانة.. هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية من نوع "سويت" أطلقوا النار في الهواء في منطقة التبانة- سوق القمح من دون وقوع اصابات او معرفة سبب اطلاق النار.



ويفروا بعدها الى جهة مجهولة.

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