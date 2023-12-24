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لبنان
حدثٌ أمنيّ.. قصفٌ يطال مزارع شبعا!
Lebanon 24
24-12-2023
|
00:36
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أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، عن حدث أمنيّ حصل داخل منطقة مزارع شبعا المُحتلة.
ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أنّ صاروخاً مُضاداً للدروع أُطلق من لبنان باتجاه المحلة المذكورة، من دون تقديم أي تفاصيل إضافيّة.
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مزارع شبعا
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