حدثٌ أمنيّ.. قصفٌ يطال مزارع شبعا!

أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، عن حدث أمنيّ حصل داخل منطقة مزارع شبعا المُحتلة.



ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أنّ صاروخاً مُضاداً للدروع أُطلق من لبنان باتجاه المحلة المذكورة، من دون تقديم أي تفاصيل إضافيّة.

Advertisement ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أنّ صاروخاً مُضاداً للدروع أُطلق من لبنان باتجاه المحلة المذكورة، من دون تقديم أي تفاصيل إضافيّة.