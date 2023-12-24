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لبنان

باسيل خاض "معركة القرار" وعمّه يسانده

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2023 | 01:15
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لفت قيادي في "التيار الوطني الحر" الى أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل والذي خاض معركة عدم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون علناً ، كان في الخفاء أو تحت الطاولة يخوض معركة إلتزام نواب التيار بقراره ، حيث تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أنّ عدداً من النواب في "التيار" سوف يحضرون الجلسة من أجل التمديد لقائد الجيش.
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وتابع القيادي أن "باسيل كانت مهمته الأولى سحب هذا الإلتزام، ولهذه الغاية تدخل الرئيس ميشال عون لمساعدته ومساندته مع النواب التي تربطهم بجبران حالة جفاء".
وختم بالقول: "في حين خسر جبران وعمه والتيار معركة التمديد للقائد، إلا أنه ربح معركة لملمة تكتل لبنان القوي وضمن إلتزام جميع النواب بموقفه، مع العلم أن علاقة طيبة جداً تربط بعضهم بقائد الجيش منذ أعوام".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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