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لبنان

ظاهرة ميلادية "يجب مكافحتها"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2023 | 01:30
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قال مصدر كنسي معني بالعلاقات العامة والنشاطات ذات الطابع الديني إن "هناك ظاهرة ليست بخطيرة ولكن يجب الحد منها أو مراقبتها وهي الأسواق الميلادية التي تقيمها شركات تجارية تحت عناوين ميلادية ولكنها عملياً تبغي الربح الكثير".
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ولفت المصدر الى أن المفهوم الحقيقي للميلاد هو العطاء الحقيقي من دون مقابل، وكان من الأجدى بهذه الأسواق أن تكون أرباحها مخصصة لجمعيات تعني بالفقراء أو ما شابه أو مؤسسات رعائية وليس لتجار يستغلون مناسبات الأعياد ليزيدوا ثرواتهم على حساب المحتاجين.
 
وختم المصدر بأنه "على المواطن أن يعي دائماً أن تسوقه في العيد يجب أن يعود بالمنفعة على المحتاج والفقير".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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