المحطات المحلية تتسابق ليلة الميلاد.. هذه البرامج بإنتظاركم

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24 كانون الأول.. ليلة عيد ميلاد السيد المسيح، عيد من أجمل الأعياد وأكثره فرحاً على الاطلاق، تتسابق فيه محطات التلفزيون لتجذب أنظار المشاهدين وتشعرهم ببهجة العيد. وكما كل عام تقدم شاشات التلفزة باقة من أجمل البرامج على مدى أسبوع العيد. فماذا يمكننا أن نشاهد الليلة؟بداية مع محطة الـLBCI التي بدأت مع انطلاقة الاسبوع بعرض برامج مخصصة للعيد، وهي ستقدم مساء اليوم باقة مميزة من البرامج، تنطلق عند الساعة 7 مساء مع "قصة الميلاد" في حلقة مميزة من الاعلامي يزبك وهبة، على ان تعرض بعد الأخبار حلقة خاصة من برنامج "زمن" الذي تقدّمه راغدة شلهوب وتستضيف فيها مجموعة فنانين، ليليها الاحتفال التكريمي الذي أقامته جميعة "تكريم" (ريكاردو كرم) قبل أيام في "كازينو لبنان" وتضمّن جمع تبرّعات مالية لمجموعة من الفنانين اللبنانين الذين قدّموا أعمالاً لا تزال راسخة في ذاكرتنا، إضافة الى حلقة خاصة مع الاعلامية نسرين ظواهرة تستضيف فيها كلاً من جورج خباز وعابد فهد.اما قناة الـMTV فلبست بدورها حلّة العيد منذ أيام وبدأت تعرض برامج خاصة للمناسبة، ومساء اليوم، ستحتفل المحطة بالعيد بحلقة مميزة تشمل لقاءات مع فنانين ومقدّمي برامج يتحدثون عن العيد، أبرزهم الممثلَيْن جورج خباز وسارة أبي كنعان، والمذيعة جيسيكا عازار، والمغنّي جوزيف عطية، وغيرهم.الـOTV جهّزت برمجةً لافتة بدورها للاحتفال بعيد الميلاد، حيث تحوّل برنامجها الصباحي "يوم جديد" من سياسي إلى اجتماعي مع مروحة من المذيعين سيقدّمون فقرات تركّز على أبعاد المناسبة الدينية والاجتماعية، كما ستتحوّل نشرة الأخبار المسائية إلى نشرة ميلادية بامتياز، تتضمن تقارير تستعرض أجواء الفرح في لبنان والعالم. ثم، يطلّ الزميل عبدو الحلو بحلقة خاصة صوّرها في كندا، تتوقف عند الجالية اللبنانية في الاغتراب.أما على قناة "الجديد" فيطلّ نيشان في الجزء الأوّل من حلقة اجتماعية خاصة من "أنا مين" يستعرض فيها حالةً لشخص يبحث في ماضيه وحاضره. تلي الحلقة، سهرة بعنوان "دقي يا جراس" من تقديم ريتا حرب.