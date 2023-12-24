Advertisement

لبنان

المحطات المحلية تتسابق ليلة الميلاد.. هذه البرامج بإنتظاركم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-12-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1144687-638390039246916331.jpg
Doc-P-1144687-638390039246916331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
24 كانون الأول.. ليلة عيد ميلاد السيد المسيح، عيد من أجمل الأعياد وأكثره فرحاً على الاطلاق، تتسابق فيه محطات التلفزيون لتجذب أنظار المشاهدين وتشعرهم ببهجة العيد. وكما كل عام تقدم شاشات التلفزة باقة من أجمل البرامج على مدى أسبوع العيد. فماذا يمكننا أن نشاهد الليلة؟ 
Advertisement
بداية مع محطة الـLBCI التي بدأت مع انطلاقة الاسبوع بعرض برامج مخصصة للعيد، وهي ستقدم مساء اليوم باقة مميزة من البرامج، تنطلق عند الساعة 7 مساء مع "قصة الميلاد" في حلقة مميزة من الاعلامي يزبك وهبة، على ان تعرض بعد الأخبار حلقة خاصة من برنامج "زمن" الذي تقدّمه راغدة شلهوب وتستضيف فيها مجموعة فنانين، ليليها الاحتفال التكريمي الذي أقامته جميعة "تكريم" (ريكاردو كرم) قبل أيام في "كازينو لبنان" وتضمّن جمع تبرّعات مالية لمجموعة من الفنانين اللبنانين الذين قدّموا أعمالاً لا تزال راسخة في ذاكرتنا، إضافة الى حلقة خاصة مع الاعلامية نسرين ظواهرة تستضيف فيها كلاً من جورج خباز وعابد فهد. 
اما قناة الـMTV فلبست بدورها حلّة العيد منذ أيام وبدأت تعرض برامج خاصة للمناسبة، ومساء اليوم، ستحتفل المحطة بالعيد بحلقة مميزة تشمل لقاءات مع فنانين ومقدّمي برامج يتحدثون عن العيد، أبرزهم الممثلَيْن جورج خباز وسارة أبي كنعان، والمذيعة جيسيكا عازار، والمغنّي جوزيف عطية، وغيرهم. 
الـOTV جهّزت برمجةً لافتة بدورها للاحتفال بعيد الميلاد، حيث تحوّل برنامجها الصباحي "يوم جديد" من سياسي إلى اجتماعي مع مروحة من المذيعين سيقدّمون فقرات تركّز على أبعاد المناسبة الدينية والاجتماعية، كما ستتحوّل نشرة الأخبار المسائية إلى نشرة ميلادية بامتياز، تتضمن تقارير تستعرض أجواء الفرح في لبنان والعالم. ثم، يطلّ الزميل عبدو الحلو بحلقة خاصة صوّرها في كندا، تتوقف عند الجالية اللبنانية في الاغتراب. 
أما على قناة "الجديد" فيطلّ نيشان في الجزء الأوّل من حلقة اجتماعية خاصة من "أنا مين" يستعرض فيها حالةً لشخص يبحث في ماضيه وحاضره. تلي الحلقة، سهرة بعنوان "دقي يا جراس" من تقديم ريتا حرب.  
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2023-12-24
05:00 | 2023-12-24
04:59 | 2023-12-24
04:55 | 2023-12-24
04:47 | 2023-12-24
04:40 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24