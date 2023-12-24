تخوّفت أوساطٌ طبية من إمكانية إنتشار "عدوى مرضية" جديدة في أوساط تجمعات النازحين السوريين، لاسيما أنَّ سبل العناية بالنظافة الشخصية غير مكفولة وليست مضمونة تماماً في تلك الأماكن.

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