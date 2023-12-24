ماذا جرى في محيط عين التينة ليلاً؟

خلال ساعات ليل السبت - الأحد، فوجئ مواطنون بـ"حاجز" لقوى الأمن الداخلي عند أحد مداخل مقر الرّئاسة الثانية في عين التينة في بيروت.

وتبيّن أنّ القوى الأمنية بدأت باتخاذ إجراءات مكثفة ومفاجئة في العاصمة بيروت، تزامناً مع فترة الأعياد.

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وفي هذا الإطار، جرى التدقيق بهويات المارة في أكثر من نقطة، مع التشديد على وجوب الإلتزام بعدم السرعة أثناء القيادة.