ارتفع سعر الخيار بشكلٍ كبيرٍ خلال الفترة الأخيرة، بحيث أصبح سعر الكيلو يتراوح ما بين 135 و200 ألف ليرة.

وقد لُوحظ، في مشهدٍ مُحزنٍ، أنّ العديد من المواطنين أصبحوا يشترون الخيار بـ"الحبّة"، خصوصاً في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة، التي تزداد وطأتها على المواطنين.