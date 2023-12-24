نحاس إستنكر إحراق شجرة الميلاد في طرابلس: عملٌ مدان ولا يشبه قيم المدينة

كتب الوزير والنائب السّابق نقولا نحاس عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "إحراق شجرة الميلاد أمام كنيية القديس جاورجيوس في الزاهرية عمل مدان ولا يشبه قيم طرابلس وتقاليدها، وقد تواصلت مع رئيس الحكومة الذي أبدى أسفه لما حصل واعطى توجيهاته لاجراء التحقيقات اللازمة . كما تواصلت للغاية ذاتها مع وزير الداخلية الذي ادان العمل وطلب التحقيق الفوري في ملابساته".

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