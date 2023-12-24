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لبنان
كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟ هذه آخر المستجدات الميدانية
Lebanon 24
24-12-2023
|
03:01
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تسودُ حالة من الهدوء الحذر حالياً على المنطقة الحدودية الجنوبية، وذلك رغم التوتر الشديد الذي سيطر على عدد من القرى والبلدات هناك بفعل الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
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ويأتي هذا الهدوء الهش إثر حدثٍ أمني شهدته منطقة مزارع شبعا، حيث نفذت المقاومة هجوماً ضد أحد المواقع الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الصاروخية.
ومنذ ساعات الفجر الأولى، يُنفذ الجيش الإسرائيلي طلعات إستكشافية بواسطة الطائرات التجسسية التي جابت أجواء مناطق حاصبيا، العرقوب، مزارع شبعا وصولاً إلى أجواء البقاع الغربي.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، صباح اليوم الأحد، بأنهُ تمّ إغلاق عدد من الطرقات في منطقة الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان بسبب الوضع الأمني والتحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم أيضاً إغلاق عدد من المستوطنات في المنطقة المذكورة خصوصاً تلك التي تبعد عن الحدود مسافة تصل إلى 4 كيلومترات باستثناء كريات شمونة.
كذلك، قالت الصحيفة إنه جرى صباحاً إغلاق عددٍ المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي أيضاً، وهي: ليمان، باتز، روش حنكارا، شلومي، متسفاه، أدميت، عرب العرامشة، إيلون، غورين، غيرنوت، شومرة، زرعيت، شتولا، ميت، وغيرها.
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