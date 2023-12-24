بعد حادثة الكنيسة.. شجرة ميلادية ثانية تتعرّض لاعتداء في طرابلس!

أقدمَ مجهولون، صباح اليوم الأحد، على محاولة إحراق شجرة الميلاد عند مستديرة النيني - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنَّ الحادثة التي حصلت طالت جزءاً صغيراً من الشجرة وبالتالي فإن محاولة إحراقها بالكامل باءت بالفشل. وأشارت المصادر إلى أنَّ الحادثة التي حصلت طالت جزءاً صغيراً من الشجرة وبالتالي فإن محاولة إحراقها بالكامل باءت بالفشل.



وتأتي هذه الواقعة تزامناً مع إقدام مجهولين على رمي زجاجتيْ مولوتوف على شجرة الميلاد الموجودة في باحة كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بمنطقة الزاهرية - طرابلس.



وأفادت المعلومات بأنّ الحادثة المذكورة التي حصلت، صباح اليوم، أدّت إلى إحتراق شجرة الميلاد بالكامل، واقتصرت الأضرار على الماديات.