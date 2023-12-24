Advertisement

لبنان

بعد حادثة الكنيسة.. شجرة ميلادية ثانية تتعرّض لاعتداء في طرابلس!

Lebanon 24
24-12-2023 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1144727-638390102435245135.jpg
Doc-P-1144727-638390102435245135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدمَ مجهولون، صباح اليوم الأحد، على محاولة إحراق شجرة الميلاد عند مستديرة النيني - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

Advertisement
وأشارت المصادر إلى أنَّ الحادثة التي حصلت طالت جزءاً صغيراً من الشجرة وبالتالي فإن محاولة إحراقها بالكامل باءت بالفشل.

وتأتي هذه الواقعة تزامناً مع إقدام مجهولين على رمي زجاجتيْ مولوتوف على شجرة الميلاد الموجودة في باحة كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بمنطقة الزاهرية - طرابلس.

وأفادت المعلومات بأنّ الحادثة المذكورة التي حصلت، صباح اليوم، أدّت إلى إحتراق شجرة الميلاد بالكامل، واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-12-24
05:15 | 2023-12-24
05:00 | 2023-12-24
04:59 | 2023-12-24
04:55 | 2023-12-24
04:47 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24