نواب يستنكرون إحراق شجرة الميلاد في طرابلس: لا صوت يعلو فوق صوت المحبة

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وتابع: "إن طرابلس كانت وستبقى مدينة السلام مدينة المسيحيين والمسلمين وستتشابك الأيادي بوجه الحاقدين والجهلة". استنكر النائب إيلي خوري احراق شجرة الميلاد في الزاهرية - طرابلس، وقال في بيان: "الميلاد عيد المحبة والسلام، لا صوت يعلو فوق صوت المحبة، رسالتنا هي السلام والعيش المشترك، إن بعض النفوس الضعيفة والشريرة أحرقت شجرة العيد في باحة كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في طرابلس الزاهرية. إن هذا العمل الجبان والمُدان لن يمر مرور الكرام وسيُحاسب من قام به، وبدأت اتصالاتي مع الفاعليات الأمنية لملاحقة المعتدين للقيام بالسرعة القصوى بما هو مطلوب منهم، كما أطلب من القيّمين الروحيين والسياسيين في مدينتي طرابلس القيام بما عليهم لمنع تكرار هذه الأعمال المشينة بحق أهلنا في طرابلس".وتابع: "إن طرابلس كانت وستبقى مدينة السلام مدينة المسيحيين والمسلمين وستتشابك الأيادي بوجه الحاقدين والجهلة".

بدوره، رأى النائب اللواء اشرف ريفي أن "الذين أحرقوا شجرة الميلاد يجهلون معنى الاديان السماوية ولا ينتمون الى طرابلس"، وقال في بيان: "أحرق خفافيش الليل المشبوهين إحدى شجرات الميلاد في طرابلس في باحة كنيسة مار جاورجيوس في محلة الزاهرية، لذا ندعو الى توقيفهم ومحاسبتهم، انهم جهلة يجهلون معنى الاديان السماوية، ولا ينتمون الى طرابلس، مدينة العلم والعلماء والعيش المشترك التي تفخر بتنوعها واعتدال اهلها".



وختم: "شجرة الميلاد رمز للتأخي والسلام والفرح وستبقى في طرابلس طالما اهل الوعي والايمان هم الغالبية".