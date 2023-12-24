الحاج حسن: إسرائيل عاجزة عن فرض أي شرطٍ على المقاومة في غزة

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ إسرائيل عاجزة عن فرض أي شرطٍ على المقاومة في غزة، وقال: "نحن أمام مقاومة تستطيع القتال لفترة طويلة، وأمام جيش إسرائيلي جرار مدجج بجميع أنواع الأسلحة وأكبر القذائف، لكنه لا يستطيع أن يحقق أي إنجاز عسكري إلا قتل المدنيين، وآخر إنجازاته البربرية والهمجية، قصف قناة الأقصى واستشهاد عدد كبير من العاملين فيها. إن هذا العدو يقتل النساء والأطفال، ويقتل الطواقم الطبية والتعليمية والإعلامية، ويدمر البيوت ويرتكب المجازر بحق المدنيين، ويعجز أمام المقاومين".

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وخلال لقاء حواري سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بعلبك، قال الحاج حسن: "إن عملية طوفان الأقصى هي عملية استراتيجية كبيرة، وتداعياتها سترافق المنطقة لسنوات طويلة جدا، ستكون تداعياتها معنا إن شاء الله سلسلة من الانتصارات، اما على عدونا فستكون سلسلة من الهزائم".



وأردف: "الذي تغير خلال السنوات والعقود الماضية هو أنه أصبح لدى الأمة مقاومة لديها مواصفات، أبرزها الإيمان واليقين المطلق بالله والقيادة الحكيمة. كذلك، لدى هذه المقاومة أيضاً قاعدة شعبية حاضنة وبيئة صامدة وثابتة وصابرة وولادة لأجيال من المقاومين والمجاهدين، من الرجال والنساء. لدى هذه المقاومة مجاهدون صابرون محتسبون ثابتون راسخون صنعوا الإنتصارات في لبنان عام 2000 و2006 وعام 2017 على الإرهابيين الممولين والمدعومين والمهيئين من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين".

وختم: "الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتبر قوة لا تقهر وجيشاً لا يهزم، هزم في لبنان وغزة، وقادته يتحدثون عن إخفاقاته في 7 تشرين الأول. خلال 78 يوماً غزة تقاتل، والإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز عسكري يعتد به حتى الآن، بل على العكس المقاومة الفلسطينية مقتدرة، قوية، راسخة، وتصر على موقفها، وهي ثابتة في الميدان".