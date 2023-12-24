Advertisement

لبنان

الحاج حسن: إسرائيل عاجزة عن فرض أي شرطٍ على المقاومة في غزة

Lebanon 24
24-12-2023 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1144743-638390125370692644.jpg
Doc-P-1144743-638390125370692644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّ إسرائيل عاجزة عن فرض أي شرطٍ على المقاومة في غزة، وقال: "نحن أمام مقاومة تستطيع القتال لفترة طويلة، وأمام جيش إسرائيلي جرار مدجج بجميع أنواع الأسلحة وأكبر القذائف، لكنه لا يستطيع أن يحقق أي إنجاز عسكري إلا قتل المدنيين، وآخر إنجازاته البربرية والهمجية، قصف قناة الأقصى واستشهاد عدد كبير من العاملين فيها. إن هذا العدو يقتل النساء والأطفال، ويقتل الطواقم الطبية والتعليمية والإعلامية، ويدمر البيوت ويرتكب المجازر بحق المدنيين، ويعجز أمام المقاومين".
Advertisement
وخلال لقاء حواري سياسي نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بعلبك، قال الحاج حسن: "إن عملية طوفان الأقصى هي عملية استراتيجية كبيرة، وتداعياتها سترافق المنطقة لسنوات طويلة جدا، ستكون تداعياتها معنا إن شاء الله سلسلة من الانتصارات، اما على عدونا فستكون سلسلة من الهزائم".

وأردف: "الذي تغير خلال السنوات والعقود الماضية هو أنه أصبح لدى الأمة مقاومة لديها مواصفات، أبرزها الإيمان واليقين المطلق بالله والقيادة الحكيمة. كذلك، لدى هذه المقاومة أيضاً قاعدة شعبية حاضنة وبيئة صامدة وثابتة وصابرة وولادة لأجيال من المقاومين والمجاهدين، من الرجال والنساء. لدى هذه المقاومة مجاهدون صابرون محتسبون ثابتون راسخون صنعوا الإنتصارات في لبنان عام 2000 و2006 وعام 2017 على الإرهابيين الممولين والمدعومين والمهيئين من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين".
وختم: "الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتبر قوة لا تقهر وجيشاً لا يهزم، هزم في لبنان وغزة، وقادته يتحدثون عن إخفاقاته في 7 تشرين الأول. خلال 78 يوماً غزة تقاتل، والإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز عسكري يعتد به حتى الآن، بل على العكس المقاومة الفلسطينية مقتدرة، قوية، راسخة، وتصر على موقفها، وهي ثابتة في الميدان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-12-24
05:15 | 2023-12-24
05:00 | 2023-12-24
04:59 | 2023-12-24
04:55 | 2023-12-24
04:47 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24