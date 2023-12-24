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لبنان

قبيسي: الطائفية هي الخطر الداخلي الذي يُفتت الأوطان

Lebanon 24
24-12-2023 | 04:03
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي "ضرورة الحفاظ على بلدنا من الداخل بوجه الطائفية والتعطيل"، وأضاف: "من أراد الخير لبلده عليه أن يبحث عن التوافق والتلاقي والحوار والابتعاد عن لغة طائفية تستقطب المحاصصات والفساد".
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وخلال حفل تأبيني في بلدة عين قانا، قال قبيسي: "نحن في لبنان لن نترك قضية آمنّا بها وقدمنا لأجلها الشهداء حتى تحقيق النصر، وانهزام اسرائيل، فالخطر الخارجي على لبنان هي اسرائيل والخطر الداخلي هو الطائفية التي تهشم الكرامات وتفتت الاوطان وتؤسس لحروب اهلية. لذا علينا مقارعة العدو الصهيوني ومقارعة الطائفية في الداخل بحرية قرار وبإمتلاك القدرة على التصويب وعلى التوجيه".

وختم قبيسي: "نحن نحرص في لبنان على حماية المؤسسات ليبقى هذا الوطن قادراً على إنتاج تسوية تحمي بلدنا الذي قدم آلاف الشهداء، لكي يبقى خارج معادلات التطبيع وبعيداً عن التذلل والركوع لقوى الغرب. نحن في أمس الحاجة الى مواقف سياسية حرة تسعى الى حرية الانسان لا أن يكون اسيرا لقوى غرب لا يريد سوى السيطرة والغطرسة على كل منطقة الشرق الأوسط".
 
 
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