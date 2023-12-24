قصف إسرائيلي يطالُ الجنوب.. غارات عديدة والتوتر يتزايد

تجدّد التوتر عند القرى الحدودية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، حيث أقدم العدو الإسرائيليّ على قصفٍ عدد من المناطق هناك.



Advertisement وأفادت المعلومات بأنَّ الغارات الإسرائيليّة استهدفت منطقة اللبونة - الناقورة، كما أفيد عن استهداف بلدة عيترون وأطراف بلدة عيتا الشعب. وأفادت المعلومات بأنَّ الغارات الإسرائيليّة استهدفت منطقة اللبونة - الناقورة، كما أفيد عن استهداف بلدة عيترون وأطراف بلدة عيتا الشعب.



وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة قالت، صباح اليوم الأحد، إنهُ تمّ إغلاق عدد من الطرقات في منطقة الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان بسبب الوضع الأمني والتحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم أيضاً إغلاق عدد من المستوطنات في المنطقة المذكورة خصوصاً تلك التي تبعد عن الحدود مسافة تصل إلى 4 كيلومترات باستثناء كريات شمونة.



كذلك، قالت الصحيفة إنه جرى صباحاً إغلاق عددٍ المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي أيضاً، وهي: ليمان، باتز، روش حنكارا، شلومي، متسفاه، أدميت، عرب العرامشة، إيلون، غورين، غيرنوت، شومرة، زرعيت، شتولا، ميت، وغيرها.



