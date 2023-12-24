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لبنان

آخر خبر.. هذا جديد حالة النائبة حليمة القعقور بعد تعرضها للغرق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2023 | 04:40
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علِمَ "لبنان24" أنَّ النائبة حليمة القعقور باتت بحالة جيدة جداً بعدما نُقلت إلى مستشفى لبيب أبو ظهر في صيدا إثر تعرضها للغرق قبالة شواطئ منطقة الجية.
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وأشارت المصادر إلى أن القعقور استعادت وعيها منذ يوم أمس، ووضعها مستقر وتتلقى العناية الطبيّة اللازمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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