آخر خبر.. هذا جديد حالة النائبة حليمة القعقور بعد تعرضها للغرق

علِمَ "لبنان24" أنَّ النائبة حليمة القعقور باتت بحالة جيدة جداً بعدما نُقلت إلى مستشفى لبيب أبو ظهر في صيدا إثر تعرضها للغرق قبالة شواطئ منطقة الجية.

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