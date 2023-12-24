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لبنان

في الميلاد.. هذه رسالة بري إلى اللبنانيين

Lebanon 24
24-12-2023 | 04:47
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هنأ رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وقال: "بالرغم من حجم الألم وإتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم الى المعمدانية في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية، سيبقى الميلاد ميلاداً للفرح العظيم والرجاء والخلاص، وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين أرض الفداء الى أرجاء المعمورة".
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وختم: "مبارك للبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية مولد رسول المحبة والكلمة الطيبة وإشراقة الأمل".
 
 
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