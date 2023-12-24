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لبنان

ترقبوا.. إليكم حالة طقس لبنان خلال الساعات المقبلة

Lebanon 24
24-12-2023 | 04:59
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غداً الاثنين غائماً جزئياً مع أمطار خفيفة متفرقة فجراً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال . يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.
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 وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: يخف تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة عن لبنان وينحسر تدريجياً اعتباراً من مساء اليوم الاحد .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم الأحد:
 
غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1800 متر خلال الليل .
 
الإثنين:
 
غائم جزئياً مع امطار خفيفة متفرقة فجراً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال. يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.
الثلاثاء:
 
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
 
الأربعاء:
 
قليل الغيوم مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة: على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 10 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا.

-  الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 75 %.

- حال البحر: مائج.

- حرارة سطح الماء: 22°م.

- الضغط الجوي:  763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  06,41    ساعة غروب الشمس: 16,35.
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