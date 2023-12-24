برنامج تقنين جديد ومؤقت.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت

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أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن "غزارة الأمطار في الأيام الأخيرة أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة العكارة في معظم الينابيع التي تشكل المصادر الرئيسية لمحطات الضخ ما اضطرت المؤسسة إلى توقيف عمل محطات الضخ واعتماد برنامج تقنين جديد ومؤقت، ريثما تنخفض نسبة العكارة في الينابيع وتنجز فرق عمل المؤسسة أعمال التكرير في المضخات ليصار بعدها وبشكل فوري وبأسرع ما يمكن إلى إعادة توزيع المياه بحسب البرنامج المعتاد؛ وذلك في الينابيع ومحطات الضخ التالية:- محطة التكرير الرئيسية في جبيل التي تغذي ساحل جبيل.- محطة التكرير الرئيسية في نهر ابراهيم التي تغذي نهر ابراهيم وحالاتينابيع جعيتا والقشقوش وفوار انطلياس التي تغذي وسط المتن العالي ومحطة التكرير في الضبية، الأمر الذي سيؤثر على توزيع المياه في وسط المتن العالي وساحل المتن والاشرفية ومناطق بيروت الجنوبية التي تتتغذى من خزانات تلة الخياط وبرج أبو حيدر بالمياه.- نبع عين الدلبة الذي يغذي مناطق الحدث، الحازمية، الفياضية، اللويزة، بعبدا والجمهور".