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لبنان

العدو الإسرائيلي يستهدف مدرسة في بلدة جنوبية!

Lebanon 24
24-12-2023 | 05:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف مبنى مدرسة حبيش الجديدة (قيد الانشاء) في حارة "الشمسيات"، في بلدة الطيبة بقذيفة معادية.
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