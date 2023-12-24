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لبنان

عصابة تقوم باستئجار سيّارات بطرق احتيالية.. هكذا أُوقف أحد أفرادها بالجرم المشهود!

Lebanon 24
24-12-2023 | 06:37
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظَتَيْ بيروت وجبل لبنان مُستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، ثمّ يسرقون هذه السيّارات ويهرّبونها لاحقًا إلى خارج الأراضي اللبنانيّة.
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أعطيت الأوامر لدوريّات المكتب للقيام بالاستقصاءات والتحريّات لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم.

وبتاريخ 13-12-2023، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد هويّة أحد الفاعلين، وتوقيفه في محلّة طريق المطار أثناء قيامه بمحاولة استئجار سيّارة من إحدى الشركات تمهيدًا لتهريبها، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ا. (مواليد عام 1990، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بتشكيل عصابة تستهدف شركات ومكاتب تأجير السيّارات، وأنه نفّذ عمليّات سرقة عدّة بطرق احتياليّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك عن طريق استخدام بطاقات هويّة ورخص سوق مزوّرة، كان آخرها في محلّة طريق المطار وساقية الجنزير. وأضاف أنّه ينقل السيّارات المسروقة إلى بلدة الهرمل ويُسلّمها إلى شريكيه (ب. ح.) و (ه. م.) -العمل جارٍ لتوقيفهما-، وهما يقومان بتهريب السيّارات إلى الأراضي السوريّة وبيعها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".
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