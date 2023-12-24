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لبنان

جعجع عايد بالميلاد: نحن معكم دائماً وأبداً وإلى جانبكم

Lebanon 24
24-12-2023 | 07:22
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عايد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اللبنانيين، وقال في بيان: "ميلاد مجيد بالفرح والرجاء، إلى كل اللبنانيين. كما يتجدد وجه الأرض، هكذا وجه لبنان سيتجدد بالحياة. آمنوا، إن بشارة ولادة لبنان نستمدها من إيماننا الذي لا يتزعزع، ومن مسيرة أجدادنا وأبطالنا، ومن قرارنا الدائم في حماية مجتمعنا والعمل لقضيتنا ولبناننا الحر".
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وختم: "نحن معكم، دائما وأبدا معكم وإلى جانبكم. ميلاد مجيد وعام سعيد".
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