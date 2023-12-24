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لبنان

العدو يستهدف منزلاً في بلدة جنوبية.. شاهدوا ما أحدثه من أضرار (صور)

Lebanon 24
24-12-2023 | 07:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش الاسرائيلي أغار على منزل في أطراف بلدة رب ثلاثين.


وذكرت المعلومات أن الاضرار مادية ولا اصابات.
 
 
 
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