قطع المياه عن هذه القرى.. ما السبب؟

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي أنه "وبسبب السيول التي اجتاحت محطة التنقية في كفرحلدا، اضطرت آسفة الى قطع المياه عن بلدات كفرحلدا، بيت شلالا، دير بللا، شناطا، جبلا، بقسميا، كفرحي،كور، راشكيدا، عبرين، بجدرفل، اجدبرا، كفيفان، غوما، سلعاتا، نحلا، بشتودار، جران، تحوم، راشانا، العلالي، مراح الحاج، بساتين العصي، عورا، أصيا، زان، رشكده، حلتا، صورات، كفرحتنا،عرطز، هربونا، الفتيحات، شبطين، كفرشليمان، ومدينة البترون".وأكدت المؤسسة في بيان أنها "تعمل جاهدة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وستتم إعادة توزيع المياه فور الانتهاء من معالجة الاضرار التي لحقت بمحطة التنقية".