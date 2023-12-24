Advertisement

لبنان

قطع المياه عن هذه القرى.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-12-2023 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1144803-638390261583410439.jpg
Doc-P-1144803-638390261583410439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي أنه "وبسبب السيول التي اجتاحت محطة التنقية في كفرحلدا، اضطرت آسفة الى قطع المياه عن بلدات كفرحلدا، بيت شلالا، دير بللا، شناطا، جبلا، بقسميا، كفرحي،كور، راشكيدا، عبرين، بجدرفل، اجدبرا، كفيفان، غوما، سلعاتا، نحلا، بشتودار، جران، تحوم، راشانا، العلالي، مراح الحاج، بساتين العصي، عورا، أصيا، زان، رشكده، حلتا، صورات، كفرحتنا،عرطز، هربونا، الفتيحات، شبطين، كفرشليمان، ومدينة البترون".
Advertisement

وأكدت المؤسسة في بيان أنها "تعمل جاهدة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وستتم إعادة توزيع المياه فور الانتهاء من معالجة الاضرار التي لحقت بمحطة التنقية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:06 | 2023-12-24
14:53 | 2023-12-24
14:09 | 2023-12-24
13:19 | 2023-12-24
13:14 | 2023-12-24
13:05 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24