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لبنان

التوتّر مستمرّ.. إليكم ما يحصل في الجنوب من تطوّرات!

Lebanon 24
24-12-2023 | 08:33
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يستمرّ التوتر عند القرى الحدودية في جنوب لبنان، اليوم الأحد، إذ يواصل العدو الإسرائيليّ قصف عدد من المناطق الجنوبية.
 
 
وأفادت المعلومات بأن القصف المدفعي الإسرائيلي طال محيط بلدتي مارون الراس ويارون، بعد ظهر اليوم.
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كما استهدفت قذيفة معادية منزلاً عند الحافة الأمامية في بلدة مركبا مقابل وادي هونين.
أيضاً، استهدف القصف المدفعي المحمية بين مارون الراس و عيترون.

وذكرت مندوبة "لبنان 24" ان العدو استهدف مبنى مدرسة حبيش الجديدة (قيد الانشاء) في حارة "الشمسيات" في بلدة الطيبة بقذيفة معادية. كما قصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف عيتا.


كذلك، أغار على منزل في اطراف بلدة رب ثلاثين، متسبباً بأضرار مادية من دون تسجيل اصابات، وفقاً للمعلومات.

 
بدوره، أشار "حزب الله" في بيانات منفصلة الى تنفيذه سلسلة عمليات، وجاء في البيان الاول "استهدفنا بعد ظهر اليوم مستعمرة "أفيفيم" (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة".
 
وفي بيان ثان، أعلن "الحزب" استهداف موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم.
 
وفي بيان آخر، قال "الحزب": "استهدفنا تموضعَ مُشاة لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة".
 
 
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخاً مضاداً للدروع أُطلق من لبنان تسبب باشتعال النيران داخل مبنى في مستوطنة "أفيفيم"، بعد ظهر اليوم.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة بالجليل الغربي، فيما ذكرت "الميادين" أنه تمّ استهداف هدف عسكري بالمنطقة.


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