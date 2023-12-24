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لبنان

بشأن "حزب الله" ولبنان.. هذا آخر تصريح للجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
24-12-2023 | 09:17
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أشار الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم، الى أن "حزب الله" يواصل توريط سكان لبنان وإخلاء المنطقة الجنوبية من سكانها.
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