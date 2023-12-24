Advertisement

لبنان

بشأن الموسم السياحي الشتوي.. ماذا قال حمية؟

Lebanon 24
24-12-2023 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1144837-638390349480306302.jpeg
Doc-P-1144837-638390349480306302.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه عبر منصة "اكس": "تأمين المستلزمات الضرورية من صيانة آليات ومازوت وغيرها لجميع مراكز جرف الثلوج، والإصرار على إقرار بعضٍ من الزيادات المالية على اجور المياومين والعمال الموسميين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التكامل بين مراكز جرف الثلوج والقوى الأمنية العاملة ووعي المواطنين والسائقين.. سيجعل من تحقيق هدفينا في تأمين السلامة المرورية ودعم السياحة الشتوية عنواناً لنجاح الموسم الحالي".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:06 | 2023-12-24
14:53 | 2023-12-24
14:09 | 2023-12-24
13:19 | 2023-12-24
13:14 | 2023-12-24
13:05 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24