بشأن الموسم السياحي الشتوي.. ماذا قال حمية؟

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كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه عبر منصة "اكس": "تأمين المستلزمات الضرورية من صيانة آليات ومازوت وغيرها لجميع مراكز جرف الثلوج، والإصرار على إقرار بعضٍ من الزيادات المالية على اجور المياومين والعمال الموسميين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التكامل بين مراكز جرف الثلوج والقوى الأمنية العاملة ووعي المواطنين والسائقين.. سيجعل من تحقيق هدفينا في تأمين السلامة المرورية ودعم السياحة الشتوية عنواناً لنجاح الموسم الحالي".