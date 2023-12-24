جنبلاط وشخصيات وقعوا على إعلان عالمي ضد الإبادة الجماعية الحاصلة في فلسطين

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وقّع الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط على إعلان عالمي ضد الإبادة الجماعية الحاصلة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، على إثر المجازر التي ترتبكها قوات الاحتلال وتجاهلها كل الدعوات الدولية لوقف نهائي لإطلاق النار.ويدعو الإعلان إلى إدانة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فعّالة ولازمة لمنع تكرارها بشكل دائم.وقد وقّع على الإعلان العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية حول العالم، بينهم رؤساء سابقين ووزراء ونواب وأساتذة جامعيين. (الوكالة الوطنية)