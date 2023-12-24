18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط وشخصيات وقعوا على إعلان عالمي ضد الإبادة الجماعية الحاصلة في فلسطين
Lebanon 24
24-12-2023
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط على إعلان عالمي ضد الإبادة الجماعية الحاصلة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، على إثر المجازر التي ترتبكها قوات الاحتلال وتجاهلها كل الدعوات الدولية لوقف نهائي لإطلاق النار.
Advertisement
ويدعو الإعلان إلى إدانة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فعّالة ولازمة لمنع تكرارها بشكل دائم.
وقد وقّع على الإعلان العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية حول العالم، بينهم رؤساء سابقين ووزراء ونواب وأساتذة جامعيين. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!
Lebanon 24
انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!
05:37 | 2023-12-24
24/12/2023 05:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار واضح.. هكذا ستعود سوريا إلى لبنان!
Lebanon 24
قرار واضح.. هكذا ستعود سوريا إلى لبنان!
05:00 | 2023-12-24
24/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لن يتساهل مع حلفائه بعد اليوم
Lebanon 24
"حزب الله" لن يتساهل مع حلفائه بعد اليوم
04:00 | 2023-12-24
24/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:14 | 2023-12-24
24/12/2023 01:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا جديد حالة النائبة حليمة القعقور بعد تعرضها للغرق
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا جديد حالة النائبة حليمة القعقور بعد تعرضها للغرق
04:40 | 2023-12-24
24/12/2023 04:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:06 | 2023-12-24
تقارير إستخباراتيّة تعلن مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا كشفت؟
14:53 | 2023-12-24
صورة نادرة لنائب لبنانيّ شهير في طفولته.. إكتشفوا هويته!
14:09 | 2023-12-24
تفاصيل لقاءات سريّة عند "حزب الله".. 3 أسئلة طُرحت عليه وهذا مضمونها!
13:19 | 2023-12-24
مصادر نيابية تكشف آخر التطورات بشأن ملف الرئاسة.. إليكم التفاصيل
13:14 | 2023-12-24
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:05 | 2023-12-24
رئيس لجنة التربية والتعليم: بعض المدارس الخاصة أصبحت ترى نفسها فوق القانون
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
24/12/2023 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
24/12/2023 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
24/12/2023 22:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24