جريمة مروّعة في بشامون... هكذا قُتل طفل بالرصاص!

أقدم شخص من آل نعيم على إطلاق النار باتجاه شخص من آل سليمان في منطقة بشامون /شارع 33/، ما أدّى إلى مقتل طفل الأخير البالغ من العمر 5 سنوات بأربع طلقات نارية وفرار المعتدين، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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وأشارت المصادر إلى أن هناك تضارب في المعلومات بشأن حقيقة تواجد والد الطفل في المنزل من عدمه لحظة حدوث الجريمة.