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لبنان

جريمة مروّعة في بشامون... هكذا قُتل طفل بالرصاص!

Lebanon 24
24-12-2023 | 10:21
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أقدم شخص من آل نعيم على إطلاق النار باتجاه شخص من آل سليمان في منطقة بشامون /شارع 33/، ما أدّى إلى مقتل طفل الأخير البالغ من العمر 5 سنوات بأربع طلقات نارية وفرار المعتدين، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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وأشارت المصادر إلى أن هناك تضارب في المعلومات بشأن حقيقة تواجد والد الطفل في المنزل من عدمه لحظة حدوث الجريمة. 
وإثر الحادثة، حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
 
 
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