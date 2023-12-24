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لبنان

فرار مواطن من خاطفيه بعد ساعات من احتجازه.. لمن لجأ؟

Lebanon 24
24-12-2023 | 10:42
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كشفت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" أنّ مجهولين أقدموا على خطف المواطن "ع.ط." من بلدة برالياس، مشيرة إلى أنه جرى نقل الأخير إلى بلدة طليا من قبل الخاطفين.
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ولفتت المعلومات إلى أنّ المواطن المختطف تمكّن وبعد ساعاتٍ من احتجازه من الفرار إلى أحد المنازل بسهل طليا، كاشفة أنّ "سكان المكان الذي لجأ إليه ساعدوه في الوصول إلى مخابرات الجيش".
وبحسب المصادر، فإن المخطوف كان يزور المنطقة ولديه أصدقاء هناك، وحالياً ينفذ الجيش عملية دهم في طليا وطاريا بناء على الحادثة التي حصلت.
وخلال التحقيقات، تبين أن الخاطفين طلبوا فدية مالية من "ع.ط" لقاء إطلاق سراحه، لكن عملية فراره أدت إلى إحباط مخطط الخاطفين. 
 
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