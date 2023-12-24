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لبنان

قتيل بإطلاق نار في الحازمية.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
24-12-2023 | 10:39
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تعرّض أحد المواطنين من آل المولى من منطقة حربتا لعملية سرقة على طريق الحازمية، الأمر الذي تطوّر إلى إطلاق نار.

وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنَّ شخصين هاجما المولى على الطريق، ما استدعى مبادرة الأخير للدفاع عن نفسه مستخدماً سلاحاً كان بحوزته.
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ولفتت المعلومات إلى أن إطلاق النار أسفر عن مقتل أحد المهاجمين فيما أصيب الشخص الثاني بجروح.
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