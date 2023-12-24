قتيل بإطلاق نار في الحازمية.. هذا ما حصل!

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وقالت مصادر أمنية لـإنَّ شخصين هاجما المولى على الطريق، ما استدعى مبادرة الأخير للدفاع عن نفسه مستخدماً سلاحاً كان بحوزته.ولفتت المعلومات إلى أن إطلاق النار أسفر عن مقتل أحد المهاجمين فيما أصيب الشخص الثاني بجروح.