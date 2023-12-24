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لبنان

وقفة تضامنية في الزاهرية استنكارا لحرق شجرة الميلاد

Lebanon 24
24-12-2023 | 10:15
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 دعت "مجموعة العمل لطرابلس" إلى وقفة تضامنية في باحة كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الزاهرية طرابلس، وذلك استنكارا لحرق شجرة الميلاد في باحة الكنيسة ليلا.
 
وثمن منسق "مجموعة العمل لطرابلس" الدكتور خلدون الشريف في كلمته "المشاركة الكثيفة من قبل أهالي طرابلس في هذه الوقفة"، مشددا على أن "تاريخ المدينة يشهد على أنها ليست مدينة العيش المشترك بل هي مدينة العيش الواحد".
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